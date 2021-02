Gestivano bisca clandestina all’interno di un negozio: denunciati proprietario e croupier

CENTO – Domenica 14 febbraio, come riporta “La Nuova Ferrara”, gli agenti della squadra amministrativa e della squadra mobile hanno fatto irruzione in un negozio al pian terreno di uno stabile nel centro di Cento, di proprietà di un uomo di 58 anni. All’interno, si sono trovati di fronte ad una vera e propria bisca clandestina: sette persone, infatti, stavano giocando d’azzardo, in quella che si può considerare una casa da gioco illegale. Gli uomini hanno cercato di nascondere le banconote (per un valore totale di circa 640 euro), le fiches e le agende sulle quali erano annotati nominativi e somme di denaro. Accertata la conduzione della casa da gioco illegale da parte del 58enne centese proprietario dell’immobile, e del croupier 70enne con precedenti nel gioco d’azzardo, gli agenti hanno sequestrato l’immobile, le attrezzature, i soldi e le agende e hanno denunciato i due per esercizio di giochi d’azzardo e i giocatori per aver partecipato. Tre di loro sono stati, inoltre, multati per aver violato le misure anti Covid.

