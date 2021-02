Concordia sulla Secchia, chiarimento sui rifiuti inerti da lavori “fai da te”

Si fa dunque chiarezza rispetto ad una prima interpretazione del decreto legislativo 116/2020 che recepisce la direttiva europea 2018/851 e che dal 1 gennaio 2021 escludeva esplicitamente dal loro novero i rifiuti da costruzione e demolizione. Tant’è che i Centri di Raccolta del territorio regionale – compreso quello di Concordia – non accettavano più questo tipo di rifiuti. Stiamo parlando, per esempio, di rifiuti prodotti da piccoli lavoretti in casa, quali piastrelle, pezzi di intonaco, calcinacci e così via.