Contrasto del coronavirus nei luoghi di lavoro, arriva anche a Modena il Comitato Territoriale Covid-19

Ora le aziende del Settore Turismo e Terziario hanno uno strumento in più: l’emergenza sanitaria in corso ha portato alla costituzione da parte di, anche a Modena, delper il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Giovedì 14 febbraio alle 14.30 un webinar gratuito per le imprese e per i lavoratori

Sulla base dell’intesa regionale sottoscritta nel maggio scorso da Ebter – l’Ente Bilaterale del terziario turismo regionale – viene attivato anche a Modena il Comitato Territoriale Covid-19 con funzione di supporto alle imprese ed ai lavoratori per la corretta gestione dei protocolli per la sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus.

Tutte le imprese sono tenute ad avere il “protocollo sulla sicurezza”: in caso di ispezione, qualora le aziende non abbiano adottato questo protocollo rischiano la chiusura. Il Comitato territoriale con i suoi indirizzi e misure di prevenzione per comparto e le sue iniziative, è di fatto un aiuto e una semplificazione per le piccole imprese del settore commercio e pubblici esercizi della provincia e valorizza il ruolo delle parti sociali.

Il Comitato territoriale di Modena, composto dai Componenti dell’Organismo paritetico territoriale per la sicurezza per le aziende del settore Terziario e Turismo/Pubblici Esercizi, è operativo presso il Centro Servizi di Modena dell’Ente bilaterale regionale EBTER per il Terziario e Turismo/Pubblici Esercizi (www.ebter.it).

Il Centro servizi territoriale CST Ebter di Modena, può essere contattato da parte delle aziende di settore al telefono 059.892677 (oppure cstmodena@ebter.it) per ricevere assistenza, al fine di continuare lo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto delle disposizioni dei vari Dpcm, dei protocolli e delle linee guida richiamati nelle fonti normative citate in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al ruolo strategico della bilateralità al tempo del Covid e ai servizi e prestazioni previste dai nuovi accordi, giovedì 18 febbraio alle 14.30 viene dedicato un momento informativo gratuito per le imprese e per i lavoratori, anche alla luce della confluenza in Ebter – Ente a valenza regionale della bilateralità modenese: per l’accesso web al seminario è possibile contattare la segreteria ai n. tel 059892677-059892682 / e mail cstmo@ebter.it