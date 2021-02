Finale Emilia, bocciata mozione a sostegno della Legge popolare contro propaganda nazista e fascista

Il Consiglio Comunale di Finale Emilia nella seduta del 28 gennaio 2021 ha respinto con dichiarazioni fuori luogo e inaccettabili la mozione, presentata dall’opposizione, a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista.

Si tratta dell’ennesima ferita al tessuto democratico di Finale Emilia, dopo che in questi anni la maggioranza si è “distinta” per aver bandito l’ANPI, promosso iniziative revisioniste e bocciato la mozione per impedire l’utilizzo di spazi pubblici a chi non si riconosce nei valori della Costituzione.