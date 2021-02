FINALE EMILIA – Finale Emilia, partono le manutenzioni sulle strade periferiche. Ne dà notizia, sul suo profilo Facebook personale il presidente del Consiglio comunale Paolo Saletti.

Scrive Saletti:

Sono in corso di ultimazione i lavori di messa in sicurezza di Via delle Roveri, in zona Bratellari. Dopo anni di totale abbandono, sono stati stanziati 12 mila euro che hanno consentito di fresare, livellare e distribuire un buon strato di stabilizzato, al fine di restituire a tutti i fruitori la medesima strada in condizioni dignitose e di percorribilità in sicurezza. Lo stesso è stato fatto in via Gnoli verso Alberone.

Siamo pienamente consapevoli del fatto che su questo tema vi siano ancora tante criticità su cui intervenire, ma vi assicuriamo che stiamo facendo tutto il possibile. Infatti, a riguardo, appena vi saranno le condizioni meteorologiche idonee, sarà possibile ghiaiare via Ceresa, via Covazzi e via Canalazzo-Rovere,, per un importo totale di 120 mila euro finanziati dalla Regione in seguito dell’alluvione del canale Diversivo avvenuta a novembre 2019. Stesso discorso è valido per gli interventi di asfaltatura pari a 720 mila euro che interesserà ben 18 strade del territorio comunale.

Per tutto quanto esposto, ringrazio sentitamente l’Amministrazione comunale e l’ufficio manutenzioni-lavori pubblici