Finale Emilia, ultime fasi del progetto di recupero dell’ex convento di Santa Chiara

FINALE EMILIA – Prosegue il progetto di recupero dell’ex convento di Santa Chiara, insieme ad ACER di Modena, per destinarlo a spazio di aggregazione per i giovani. Si è ormai nella fase conclusiva della progettazione esecutiva presentata alla Regione Emilia-Romagna di cui si sta aspettando l’esito autorizzativo per procedere alla gara d’appalto. L’intenzione è quella di utilizzare questi ambienti per i giovani, e per creare dopo la ristrutturazione un luogo aggregativo che al momento a Finale Emilia manca.

