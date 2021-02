Finale Emilia, voucher sport: fino al 22 febbraio si può presentare domanda

FINALE EMILIA – Il Comune di Finale Emilia informa di aver indetto un avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per l’erogazione alle associazioni sportive iscritte al Registro CONI o CIP delle risorse voucher sport-salute ancora disponibili, “per sostenere costi sostenuti dalle associazioni stesse per l’organizzazione di attività sportive”, secondo le modalità di seguito stabilite.

– FINALITA’: In base alla “clausola di garanzia” prevista dalla Regione Emilia Romagna per l’utilizzo ottimale delle risorse, “le risorse vengono assegnate come contributo alle Associazioni sportive iscritte al Registro CONI o CIP per sostenere costi sostenuti dalle associazioni stesse per l’organizzazione di attività sportive (corsi, campionati, corsi virtuali sul web, attività svolta all’aperto in forma di assistenza/organizzazione di allenamenti in forma individuale, ecc.)”; Nell’ambito delle certificazioni di spesa delle attività sportive, “possono essere inserite anche le spese per dispositivi di protezione personale, igienizzanti, spese per cartellonistica/folder informativi sulle regole anti COVID da seguire nelle sedi delle associazioni. Ovviamente non solo questa tipologia di spesa ma anche questa assieme alle altre spese sostenute per le attività sportive (istruttori, ecc.)”.

– SOGGETTI AMMESSI: Possono partecipare al bando le associazioni e le società sportive che per disposizione statutaria o dell’atto costitutivo o per natura giuridica non perseguano fini di lucro:

a) che operino specificatamente nell’ambito dello sport;

b) che abbiano sede nel Comune di Finale Emilia o che, pur avendo sede legale in altre località, realizzino la loro attività nel Comune di Finale Emilia;

c) che presentino una dettagliata richiesta, rispondente ai criteri previsti dal bando.

Non sono ammessi a partecipare i soggetti privi dei requisiti generali di cui al presente articolo o che costituiscano articolazione di partiti politici (art. 7 L. 195 del 2/5/1974 e art. 7 L. 689 del 18/11/1981) o i cui legali rappresentanti non si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a) dell’art. 5 del presente bando.

– CRITERI: In base a quanto stabilito dalla Regione Emilia Romagna, con nota 02/02/2021.0089169.U pervenuta al prot.com. 3032, “Chiarimenti per la conclusione del procedimento di erogazione delle risorse voucher sport salute”, “Il Comune può scegliere come suddividere le risorse tra le associazioni del suo territorio”.

– MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante e corredate da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, dovranno pervenire, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 22 febbraio 2021 all’Ufficio Protocollo del COMUNE DI FINALE EMILIA, Via Monte Grappa n° 6, 41034 Finale Emilia (MO), a mezzo servizio postale, oppure mediante pec all’indirizzo comunefinale@cert.comune.finale-emilia.mo.it, oppure mediante agenzia di recapito autorizzato, oppure consegna a mano, al fine di trasmettere alla Regione Emilia la relazione di consuntivo entro il 28 febbraio 2021. Saranno automaticamente escluse dalla procedura le domande pervenute dopo tale scadenza. Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.

Le domande, redatte utilizzando l’apposito modulo che si potrà richiedere al Comune di Finale Emilia o scaricare dal sito del Comune di Finale Emilia www.comunefinale.net, dovranno contenere la dichiarazione riguardante:

a) la mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo al rappresentante legale dell’associazione;

b) l’eventuale iscrizione del richiedente in appositi albi/elenchi, con gli estremi del provvedimento d’iscrizione;

c) la coerenza delle norme statutarie e/o organizzative dell’associazione/società sportiva con l’art. 6

c. 2. del D.L. 31 maggio 2010, n° 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’ economica convertito con L. 122/2010, relativo ai contributi agli Enti privati, o la non applicazione della medesima disposizione.

Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Finale Emilia (www.comunefinale.net).

– MOTIVI DI ESCLUSIONE: Non saranno considerate ammissibili le istanze:

a. presentate da organizzazioni che non siano in possesso dei requisiti indicati all’Art. 2 del presente bando;

b. consegnate o spedite oltre il termine ultimo di scadenza del bando;

c. riguardanti attività/iniziative dalle quali derivino utili per il soggetto richiedente o proventi che costituiscano forme di finanziamento per soggetti terzi. L’Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà di decidere altri motivi di esclusione, debitamente motivandoli.

– RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI: Il presente bando, unitamente alla modulistica per la presentazione della domanda e per la rendicontazione, è pubblicato sul sito web del Comune di Finale Emilia (www.comunefinale.net)

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: Ufficio Servizi Sociali – Tel. 0535 788312, oppure inviare una email a: servizisociali@comune.finale-emilia.mo.it.

