Hockey, Scomed Bomporto: quattro sconfitte per l’Under 12 e l’Under 16 a Forlì

BOMPORTO – Quattro sconfitte nette sono il bilancio di una domenica dove le differenze in pista si sono notate eccome. Gli Scomed Bomporto si sono confrontati domenica 21 febbraio a Forli contro i padroni di casa, al momento fra le migliori formazioni di questo Regionale. Di positivo per i colori bomportesi sono stati i nuovi innesti del minihockey, inseriti in Under 12 contro i ben più esperti romagnoli. Per gli Under 16 si è trattato di gareggiare nella consapevolezza di un divario tecnico per il momento difficile da colmare. Questi i risultati della giornata :

Under 12

FORLÌ- SCOMED -6-3 (Per i Scomed Bomporto goal di : 3 ALLEGRETTI)

SCOMED- FORLI -2-7 (Per i Scomed Bomporto goal di : CIPRIANO-CORAZZARI E)

Under 16

FORLÌ-SCOMED- 15-2 (Per i Scomed Bomporto goal di : 2 CORAZZARI R.)

SCOMED -FORLI- 2- 24 (Per i Scomed Bomporto goal di : CORAZZARI R.-BERGAMINI A.)

La formazione Scomed Bomporto Under 12 : ALLEGRETTI-CIPRIANO-CORAZZARI-GAVIOLI-LUMIA-BELTRAMI- DELLA CORTE-MILANESI-VERGARI F.-VERGARI G.- ALL.SALA

La formazione Scomed Bomporto Under 16 : PARMEGGIANI-BERGAMINI A.-TOMASINI-CORAZZARI R.-REBECCHI-BERGAMINI F.-ORRU’-ABDELMOTTI-IDRIZOSKI- ALL.SALA

Nelle foto seguenti, le formazioni Scomed Bomporto Under 12 e Under 16

