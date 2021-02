Hockey, Scomed Bomporto Under 12 e Under 16 in pista domenica 21 febbraio

BOMPORTO – L’hockey in line non si ferma. Nonostante le innumerevoli difficoltà dettate dal momento che stiamo attraversando i bomportesi degli Scomed saranno presenti domenica 21/2 ,in pista a Forli, con le categorie Under 12 e Under 16 per la disputa del campionato regionale giovanile.

Mentre per la categoria U12, l’aspettativa è alta e i ragazzi saranno chiamati a confermare le ottime performance dell’esordio di Ferrara, per gli Under 16 sarà un campionato di transizione nonché d’attesa che servirà agli atleti per crearsi un bagaglio tecnico che si spera darà i suoi frutti nelle prossime stagioni. Entrambe le formazioni saranno dirette dal tecnico Gabriele Sala.

Questo il programma della giornata:

PATTINODROMO VIA RIBOLLE FORLI

ORE 10,00 LIBERTAS FORLI-SCOMED BOMPORTO

ORE 12,00 SCOMED BOMPORTO-LIBERTAS FORLI

La formazione Scomed Bomporto Under 12 : ALLEGRETTI-CIPRIANO-CORAZZARI-GAVIOLI-LUMIA-BELTRAMI- DELLA CORTE-MILANESI-VERGARI F.-VERGARI G.- ALL.SALA

La formazione Scomed Bomporto Under 16 : PARMEGGIANI-BERGAMINI A.-TOMASINI-CORAZZARI R.-REBECCHI-BERGAMINI F.-ORRU’-ABDELMOTTI-IDRIZOSKI- ALL.SALA

Nelle foto sottostanti: Le formazioni Scomed Bomporto Under 12 e Under 16.

