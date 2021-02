Hockey, Scomed Bomporto Under 16 in pista contro Imola

BOMPORTO – Continua il campionato regionale Under 16 di hockey in line. Domenica 28 febbraio, gli Scomed Bomporto si recheranno a Forli per la seconda giornata di campionato dove incontreranno la formazione di ICE Imola. I bomportesi saranno chiamati a ribaltare il risultato della precedente giornata che li ha visti andare sotto contro Forlì.

PROGRAMMA PARTITE

ORE 11,30- ICEINLINE IMOLA-SCOMED BOMPORTO

ORE 14,00- SCOMED BOMPORTO-ICEINLINE IMOLA

La formazione Scomed Bomporto Under 16: PARMEGGIANI-BERGAMINI A.-TOMASINI-CORAZZARI-REBECCHI-BERGAMINI F.-ORRU’-ABDELMOTTI-IDRIZOSKI. ALL.SALA

Nella foto : Scomed Bomporto Under 16

