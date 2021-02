Legalità, “Ritratti del coraggio”: le storie dei magistrati in un evento online il 19 febbraio

Non solo magistrati, carabinieri, poliziotti e avvocati. Anche giornalisti, sacerdoti, professionisti, che hanno lottato per ribellarsi alle mafie. Non c’è categoria che non abbia avuto i propri martiri. Il libro “Ritratti del coraggio. Lo Stato italiano e i suoi magistrati”, pubblicato dalla casa editrice Nuova Scienza, si legge in una nota dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna, racconta le storie dei 28 magistrati che hanno combattuto le mafie e il terrorismo, sacrificando le loro vite. Se contiamo tutti i morti che la mafia e il terrorismo hanno fatto in Italia, dall’avvento della Repubblica ai tempi nostri, scopriamo che sono molte migliaia. Il bilancio di una vera e propria guerra. Nonostante ciò, il fenomeno continua a non essere percepito pienamente. I giovani, pur conoscendo le vicende di Falcone e Borsellino, spesso ignorano i nomi di molti altri magistrati uccisi e non conoscono il numero complessivo delle vittime della criminalità organizzata.

Venerdì 19 febbraio alle ore 10, il libro verrà presentato in un evento online promosso dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e organizzato dall’Unione Province italiane (Upi) Emilia-Romagna. Nell’ottica della promozione della legalità fra le giovani generazioni, l’incontro prevede anche la partecipazione di oltre 200 studenti del Liceo scientifico Einstein di Rimini e del Liceo classico e linguistico Muratori-San Carlo di Modena.

Fra i relatori, il magistrato, assistente di studio presso la Corte Costituzionale, Stefano Amore, curatore del libro, Piercamillo Davigo, già Presidente della II sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione e Ignazio De Francisci, Procuratore Generale della Corte di appello di Bologna. Modera Leonardo Draghetti, Direttore generale dell’Assemblea legislativa. Intervengono anche Emma Petitti, Presidente dell’Assemblea legislativa e Gian Domenico Tomei, Presidente UPI Emilia-Romagna.

L’evento può essere seguito in diretta sul sito dell’Assemblea legislativa https://www. assemblea.emr.it e sulla pagina Facebook dell’Assemblea legislativa https://www. facebook.com/ Assemblealegislativa

