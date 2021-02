Lista Civica Per Concordia: “Noi mai dileguati, Pd irrispettoso dell’opposizione”.

Lista Civica Per Concordia risponde al segretario Pd di Concordia sul caso della centrale biometano

Come Lista civica per Concordia, forza di opposizione in consiglio comunale , sentiamo la necessità di intervenire in merito ad un articolo comparso su SulPanaro.net nei giorni scorsi all’indomani della sentenza del Tar sulla annosa questione dell’impianto di biometano .

Alcuni rappresentanti del Pd Regionale , ma soprattutto del Pd Concordiese hanno pensato infatti di cogliere l’occasione per farne facili e interessati trionfalismi , sminuendo e negando l’impegno dell’intera comunità concordiese per enfatizzare la propria.

Intanto va ricordato che pur in presenza di questa positiva sentenza del Tar l’intera questione potrebbe non essere ancora arrivata al suo epilogo, cioè quello cui la nostra Lista civica , ha sempre lavorato senza mai tirarsi indietro chiedendo e partecipando a commissioni specifiche .Ma non solo, basti pensare al lavoro svolto dal Comitato No Biometano , dai consiglieri di opposizione del precedente consiglio comunale e dai consiglieri di opposizione dell’attuale consiglio comunale che ricordo sempre rappresentano il 48 % dei cittadini concordiesi , quasi la metà ,da cui hanno ricevuto la preferenza .

Si perché il Segretario del Pd Concordiese Ornella Tibasti , ci deve spiegare a chi si riferisce quando dice:

“ al contrario di chi ha protestato e poi si è dileguato dopo la sconfitta alle elezioni amministrative del 2019, noi come Pd ci siamo sempre adoperati per il bene del comune “ ????

Di grazia chi si sarebbe dileguato ?

Forse si riferisce al Comitato no Biometano che contro tutto e tutti e soprattutto contro la precedente amministrazione comunale ha lottato e lavorato con le sole proprie risorse e contribuito a far sì che anche la lista di sinistra , visto il rischio di perdere voti , si schierasse all’ultimo minuto per il No all’impianto ?

O forse si riferisce alla precedente minoranza consiliare per aver fatto notare al sindaco che sembrava tardiva la presa di posizione a favore del No considerando la presenza tra i progettisti di importanti esponenti provinciali del Pd ?

O si riferisce forse agli attuali consiglieri comunali di opposizione , da sempre e nettamente a favore del No e che in consiglio comunale hanno sempre fatto sentire il loro apporto votando a favore delle mozioni che si opponevano alla realizzazione dell’impianto , compreso parere negativo fornito dal comune alla conferenza dei servizi ?

O si riferisce ai cittadini concordiesi che hanno pagato con le loro tasse , quelle consulenze tecniche e legali che hanno portato a questo positivo risultato ?

Ricordiamo alla Segretaria del Pd concordiese che i consiglieri di minoranza (se vuole si rilegga gli interventi nei vari consigli comunali cui abbiamo sempre presenziato nell’immediato post elezioni ), hanno anche fatto presente fin dall’inizio che la possibile soluzione del problema sarebbe dovuta passare necessariamente per pareri tecnici, consulenze legali qualificate e il coinvolgimento degli amministratori locali dei comuni limitrofi, piuttosto che attraverso fantasiose riforme costituzionali o l’intervento di parlamentari amici come suggerito dal consigliere Paolo Negro che pure compare insieme alla Tibasti nei commenti di questo irrispettoso articolo comparso su SulPanaro.net

E infine e per concludere un appunto anche all’intervento della consigliera Regionale Palma Costi :anche chi non ha nulla a che fare con il Pd era per l’utilizzo di procedure e leggi per opporsi alla realizzazione dell’impianto , non ci risulta siano mai stati utilizzati o proposti metodi diversi . E comunque saremo felici anche noi quando le parole diventeranno davvero fatti , per citare le sue parole , anche a proposito di Cispadana e Ospedale di Mirandola …..magari.

Al Pd concordiese ,che si esprime attraverso le parole della sua Segretaria, chiediamo invece maggior rispetto, meno arroganza e di imparare a non vantarsi di una attività che proprio perché vincitori delle elezioni non avrebbero non potuto espletare . Chi avrebbe dovuto farlo ??? Solo voi avreste potuto tecnicamente dileguarvi .

Alla amministrazione comunale e al nostro sindaco che spesso hanno fatto notare il clima di collaborazione che si è instaurato in comune tra l’attuale maggioranza e minoranza per il bene del paese, chiediamo di prendere le distanze da queste irrispettose prese di posizione che non fanno onore di sicuro a chi le ha pronunciate e sono solo tronfie di arroganza , fosse anche soltanto perché, è forse ancora troppo presto per cantare vittoria.