Malato di Covid, muore solo e spariscono gli effetti personali in ospedale

I furti in ospedale non sono cosa rara, c’è chi no si vergogna di derubare malati e moribondi. Ma quello che è successo l’altro giorno in un ospedale poco lontano dalla Bassa lascia ancora di più l’amaro in bocca, perchè accaduta nel pieno dell’emergenza Covid e della solitudine in cui i malati vengono lasciati anche nelle loro ultime ore di vita.

Da Moglia la racconta Mario Sala: