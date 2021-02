Massa Finalese, ragazzi raccolgono i rifiuti ai giardini Carrobio

MASSA FINALESE – Bella sorpresa nei giardini Carrobio di Massa Finalese. Un residente in una casa adiacente ai giardini, si legge nel gruppo Facebook cittadino ha raccontato che nei giorni scorsi una ventina di ragazzi si sono presentati nei giardini per giocare. In seguito, uno dei ragazzi gli è andato a chiedere dei sacchi per raccogliere i numerosi rifiuti abbandonati. Non sapendo dove metterli li hanno lasciati in evidenza vicino alle panchine. Il giorno successivo, gli operatori della Geovest li hanno rimossi e questa mattina il parco si presentava nel suo aspetto naturale, sgombro da qualsiasi tipo di rifiuto, come si può vedere dalle foto sottostanti. L’augurio è che sia l’inizio di un percorso virtuoso che porti ad un maggior rispetto per il prezioso patrimonio ambientale di Massa Finalese.

