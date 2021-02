Medolla, deserto il bando per il nuovo centro anti-violenza

MEDOLLA – E’ andato deserto il bando pubblicato dall’Unione Comuni Area Nord per la realizzazione di un centro anti-violenza a Medolla. La sede individuata, come scrive la “Gazzetta di Modena”, sarebbe l’ex asilo nido Panda, ma, nonostante il plauso di diverse realtà del terzo settore, si fatica a trovare un possibile gestore per il nuovo centro anti-violenza. appoggiato in maniera bipartisan da tutte le parti politiche: a fine 2020, infatti, erano 47 le donne con figli minori assistite per violenze domestiche. L’Unione Comuni Area Nord, comunque, pubblicherà un nuovo avviso nei prossimi giorni, sperando, questa volta, di riuscire ad individuare un gestore per il nascente centro anti-violenze.

