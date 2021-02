Medolla, piantumazione iniziata per il “corridoio verde”

MEDOLLA – Nella mattinata del 6 febbraio scorso, presso l’area verde tra via Genova e Aosta, sono stati assegnati i posti per la piantumazione, da parte di privati e associazioni, di alberi e cespugli. Per il progetto #corridoioverde Emilia-Romagna, 4.500.000 alberi: Medolla c’è!

Mettiamo radici per il futuro. Per il nostro ambiente, per la nostra salute, per il nostro futuro. C’è ancora posto per il futuro.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017