Mirandola, il Comune pronto al ricordo di Milton Marelli

“Vivo per lei… mi è entrata dentro e c’è restata” con queste parole tratte dal testo del duo Andrea Bocelli e Giorgia si può riassumere la vita dedicata alla musica del presidente dell’associazione “Amici della Musica” di Mirandola, Milton Marelli scomparso lo scorso 2 dicembre. Lo rende noto il Comune di Mirandola.

“Dal 1984 è stato l’organizzatore assiduo, costante, incessante, perseverante, tenace e instancabile nell’organizzazione di concerti di musica lirica e classica sia al Teatro Nuovo di Mirandola, che in Arena o al Teatro filarmonico di Verona”, ha ricordato in una nota Alberto Greco sindaco di Mirandola.

“Milton Marelli – ha quindi ripreso il sindaco – è stato capace di radunare centinaia di mirandolesi appassionandoli alla musica, agendo sempre con un occhio di riguardo rivolto ai giovani per sensibilizzarli a quel mondo che lui tanto amava. L’entusiasmo che lo muoveva e la sua grande umanità hanno indotto molti artisti teatrali a raggiungere la nostra città che è cresciuta musicalmente grazie all’amore di Milton”.

Elementi che sono stati motivo per presentare da parte della consigliera comunale Silvia Ferrarini (Lega per Salvini Premier) una mozione votata all’unanimità da tutti i consiglieri comunali per promuovere iniziative volte a celebrare la figura Milton Marelli, in particolare rivolte a giovani cantanti ed intitolare un ridotto del Teatro Nuovo attualmente in fase di recupero post sisma.

