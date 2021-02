È con queste parole che Il Sindaco di Mirandola, Alberto Greco definisce il volume promosso e voluto da Comune di Mirandola, Consorzio Memoria Festival, Centro Documentazione Sisma, e realizzato col patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

Il testo, raccoglie nella sua prima parte diverse presentazioni che, in realtà, sono veri e propri contributi con una valenza culturale. Si va da quello del Sindaco di Mirandola, Greco, al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta dell’Emilia-Romagna, Davide Baruffi, dal Presidente del Consorzio Memoria Festival, Giuliano Albarani, al Direttore Giampaolo Ziroldi, fino alla Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, Giorgia Butturi. Il filo conduttore, del libro è quello di un connubio riuscito tra cultura ed economia, entrambi aspetti fondamentali per la ripartenza dell’intero territorio.

“Rievocare lo straordinario impegno profuso dal mondo imprenditoriale e associativo all’indomani del sisma è qualcosa di naturale e certamente utile alla causa della Memoria – sottolinea l’Assessore alla Cultura del Comune di Mirandola, Marina Marchi – un elemento dato, che non cessa di esprimere, in particolare nei frangenti più critici, il proprio valore e il proprio potenziale. Ora nell’emergenza della pandemia, come allora, le aziende del territorio, ed il tessuto sociale tutto, stanno dando prova di grande reattività”.

Nel volume è contenuta poi anche un’intervista al professor Franco Mosconi: ideale trait d’union tra la prima e la seconda parte, quella che contiene le storie delle imprese e delle associazioni imprenditoriali che sono ripartite e che sostengono, con generosità e lungimiranza, il Memoria Festival.

“Imprese e associazioni – riprende l’Assessore Marchi – che non solo hanno saputo rialzarsi, ma che facendolo hanno scelto di offrire un contributo importante a questa manifestazione e a tante altre realtà del territorio. Con un’attenzione al mondo sociale e culturale, che rappresenta uno dei segreti della ripartenza dal sisma, in un territorio che viene tuttora portato a esempio a livello nazionale e non solo, per questa caratteristica. Si tratta di 21 storie riportate intrise di passione, di creatività, di energia. Pezzi singoli di un puzzle che, una volta composto, fa cogliere in pieno sia il quadro generale che i singoli dettagli.”