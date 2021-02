Novi, Mirandola e Carpi, incontro tra le liste civiche e i sindaci sul tema della mobilità

MIRANDOLA, NOVI, CARPI- Dopo l’annuncio della Regione del possibile sbocco del rinnovo della convenzione dell’A22 e la possibile partenza entro l’anno di cantieri come la Cispadana, la Bretella Modena Sassuolo, la terza corsia dell’A22 e le conseguenti preoccupazioni della Provincia di Modena di un ennesimo rinvio o perdita di questi investimenti, le liste civiche di Novi di Modena, di Carpi e di Mirandola si confrontano con I Sindaci dei tre comuni e l’assessore regionale Andrea Corsini. Moderatrice dell’evento, che si terrà giovedì 4 febbraio alle ore 17.30, Maria Silvia Cabri – Il Resto del Carlino. L’evento andrà in diretta streaming sulle pagine Facebook di Carpi Futura , PIU’ Mirandola e NOI Lista Civica e in diretta web su Radio 5.9.

