Novi, pubblicato il bando per i contributi per il pagamento dell’affitto

NOVI – Il Comune di Novi di Modena ha pubblicato il bando per l’erogazione di contributi per il pagamento dell’affitto, relativo all’anno 2021. Di seguito, tutte le indicazioni contenute nel bando e le modalità per presentare domanda:

Presentazione domande dalle ore 9.00 del 19 febbraio 2021 fino alle ore 12.00 del giorno 19 marzo 2021. Il contributo intende sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione ad uso abitativo anche in conseguenza della emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

BENEFICIARI

Sono previste due categorie di beneficiari per le quali verranno formate due distinte graduatorie:

Sono ammessi al contributo:

1) nuclei famigliari aventi Isee compreso tra € 0,00 e € 17.154,00 – tipologia contributo 1;

2) nuclei famigliari aventi Isee compreso tra € 0,00 e € 35.000,00 che hanno subito perdita o diminuzione rilevante del reddito familiare causata dell’emergenza Covid-19 – t ipologia contributo 2.

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO

Tipologia 1

Per i richiedenti con Isee da 0 e fino € 17.154,00

Il richiedente NON deve dimostrare il calo di reddito causa emergenza Covid-19.

Il contributo massimo per tale tipologia è pari a 3 mensilità, per un importo non superiore a € 1.500,00.

I contributi verranno erogati in ordine di graduatoria, fino a concorrenza delle risorse espressamente previste per questa tipologia di beneficio.

Tipologia 2

Per i richiedenti con Isee da 0 e fino a € 35.000,00 che hanno subito una perdita o una diminuzione di reddito superiore al 20% causate dall’emergenza Covid-19.

Il richiedente DEVE dimostrare il cambiamento della situazione lavorativa e il conseguente calo di reddito causa emergenza Covid-19.

Il contributo massimo per tale tipologia è pari a 3 mensilità, per un importo non superiore a € 1.500,00.

I contributi verranno erogati in ordine di graduatoria, fino a concorrenza delle risorse espressamente previste per questa tipologia di beneficio.

PER VERIFICARE I REQUISITI DI ACCESSO, LE CAUSE DI ESCLUSIONE, LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E LE MODALITA’ DI EROGAZIONE CONTRIBUTO

CONSULTARE IL BANDO COMPLETO.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

modalità online (attiva dalle ore 9.00 di lunedi 19 febbraio) tramite accesso con credenziali SPID ( La domanda di contributo può essere presentata dalle ore 9.00 del 19 febbraio 2021 fino alle ore 12.00 del giorno 19 marzo 2021. solo in(attiva dalle ore 9.00 di lunedi 19 febbraio) tramite accesso con credenziali SPID ( info come ottenere SPID ) o con registrazione locale con user id e password

DOCUMENTI CHE OCCORRE AVERE A DISPOSIZIONE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA:

– Codice fiscale

– carta di identità (da allegare se non in possesso di Spid)

– Isee 2021 ordinaria o corrente e qualora non si riesca ad ottenere entro la scadenza del bando anche Isee 2020.

– contratto di affitto (da allegare)

– codice Iban (da allegare)

solo per tipologia contributo 2

– buste paga di marzo, aprile e maggio 2019 e marzo, aprile e maggio 2020 se lavoratori dipendenti (da allegare)

– fatturato complessivo dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e marzo, aprile e maggio 2020 se lavoratori autonomi (da allegare)

DURANTE LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA VENGONO RACCOLTE ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA A FINI STATISTICI.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI AGLI UFFICI TERRITORIALI DEI SERVIZI SOCIALI:

UFFICIO TERRITORIALE DI NOVI DI MODENA: tel. 059-6789142 – 6789121