Parmigiano Reggiano, 4 Madonne Caseificio apre punto vendita a S. Prospero

SAN PROSPERO – Apre da mercoledì 24 febbraio a S. Prospero il nono punto vendita diretta del 4 Madonne Caseificio dell’Emilia, aderente a Confcooperative Modena.

Il locale, che si trova in via Canaletto 39 e occupa una superficie di 180 mq, dà lavoro a tre persone ed è in co-housing commerciale con Da Paolo srl, azienda enogastronomica che fornisce servizi di banqueting, ristorazione, laboratorio, produzione e distribuzione di pasta fresca tradizionale, gastronomia, pasticceria, frutta e verdura, valorizzando le eccellenze del territorio.

«Nonostante la pandemia, abbiamo deciso di investire sul territorio – affermano il presidente del 4 Madonne Andrea Nascimbeni e quello di Da Paolo srl Paolo Sacchi – Il nuovo punto vendita, che si chiama Emporio del Gusto, nasce dal progetto di valorizzazione dei prodotti del territorio e di sinergie tra aziende. Promuoviamo con una modalità innovativa e complementare il Parmigiano Reggiano dop e altre eccellenze enogastronomiche modenesi, dalla pasta fresca all’ortofrutta, dai salumi ai vini».

Il 4 Madonne Caseificio dell’Emilia produce circa 95 mila forme di Parmigiano Reggiano l’anno nelle varie biodiversità: Vacca Rossa, biologico e Prodotto di Montagna.

Il formaggio nasce in cinque caseifici dislocati nelle province di Modena e Reggio, che occupano complessivamente sessanta persone tra produzione e vendita.

L’ultimo caseificio aperto in ordine di tempo dal 4 Madonne si trova a Camurana di Medolla; dal 1° gennaio scorso, dopo un periodo di ristrutturazione dell’area produttiva e ampliamento del magazzino di stagionatura, sei addetti producono 56 forme di Parmigiano Reggiano al giorno.

