Rifacimento asfalto e potatura alberi, al via gli interventi sul alcune strade di Soliera

SOLIERA- A partire da oggi lunedì 22 febbraio, sul territorio del Comune di Soliera prende avvio una articolata serie di interventi di manutenzione che riguardano le strade, il centro storico, i marciapiedi e le potature degli alberi.

Comincia oggi, per proseguire fino al 30 marzo, un corposo programma di interventi di rifacimento del manto stradale. Sono diciotto i tratti interessati dai lavori di manutenzione, per i quali sono previsti cantieri mobili e temporanee chiusure (o senso alternato con semaforo) della circolazione dei veicoli. Si parte della campagna. Le prime strade a essere oggetto di rifacimento dell’asfalto e ripristino della segnaletica orizzontale sono via Stradello Lama, via Stradello Basso, via Viazzolo, via Croce Lama e via Piga.

Contestualmente al cantiere di via Nenni, partono i lavori lungo il porticato di piazza Fratelli Sassi relativi agli allacciamenti dei sottoservizi di AIMAG. L’accesso a tutti i numeri civici resterà comunque sempre consentito. Gli interventi prevedono anche la nuova pavimentazione dei portici.

Si completano i lavori lungo via Matteotti con l’asfaltatura dei marciapiedi e dei dossi, nell’ambito di un progetto complessivo volto all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla costruzione di un percorso pedonale sicuro nel tratto che va da via Marconi a via Roma, in applicazione del Piano comunale per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA).

Da oggi per quattro/cinque giorni si effettuano le potature degli alberi lungo via Garibaldi, nell’intero tratto da via IV novembre a via Marconi. Attenzione: da oggi fino a sabato 27 febbraio è previsto un contestuale divieto di sosta lungo la strada (con rimozione forzata dei veicoli) dalle ore 8.30 alle ore 18.30.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017