Rubano dall’alimentari 120 euro di prodotti, presi dai Carabinieri di Nonantola

NONANTOLA – Domenica sera i carabinieri della stazione di Nonantola sono intervenuti in un esercizio commerciale di Modena, nella via Nonantolani, ove era stato perpetrato un furto di generi alimentari. I carabinieri hanno identificato due cittadini moldavi di 30 e 34 anni i quali avevano varcato la barriera delle casse senza pagare rubando generi vari per un importo di circa 120 euro.

Per entrambi è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica per furto aggravato in concorso.

