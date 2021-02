San Felice, Venerdì 5 febbraio incontro online con il poeta Golinelli

SAN FELICE – Venerdì 5 febbraio dalle 19 alle 19.45, sulla piattaforma Civicam del Comune di San Felice sul Panaro, è in programma un incontro con il poeta sanfeliciano Luigi Golinelli, che presenterà la sua settima raccolta di liriche “Leone da cortile”. Con l’autore dialogherà il giornalista Tito Taddei. Leggerà alcune poesie di Golinelli la scrittrice e blogger Roberta de Tomi. Organizza la Pro Loco di San Felice sul Panaro. Si potrà seguire l’iniziativa in diretta streaming o in un secondo tempo anche on demand sempre su Civicam.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017