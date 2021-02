San Possidonio, una pianta in aula per accrescere responsabilità e cura verso l’ambiente

SAN POSSIDONIO – Pothos è una piantina, entrata nelle Scuole Primarie dei Comuni di gestione del CEAS (Cavezzo, Concordia s/S, Mirandola, San Possidonio e San Prospero) in occasione della Festa dell’Albero 2020, il 21 novembre.

Una pianta da interno è un elemento di novità per le aule delle nostre scuole, per questo le piante di Pothos sono state accolte con grande entusiasmo dagli alunni e dagli insegnanti.

Durante le vacanze di Natale Pothos non è rimasta sola: i bambini e gli insegnanti si sono organizzati per prendersene cura. Abbiamo chiesto alle scuole di raccontarci come sono andate le vacanze di Pothos. Abbiamo scoperto che Pothos in alcune classi ha un nuovo nome, in altre sta accanto ad altre piantine e che la sua presenza ha facilitato una riflessione sull’importanza delle piante per il benessere nostro e dell’ambiente.

Di seguito troverete la cartolina che Pothos ha inviato alle classi prime di Natale e le tante risposte che siamo stati felici di ricevere!

Le cartoline della Scuola Primaria di Cavezzo

Le cartoline della Scuola Primaria di Concordia

Le cartoline della Scuola Primaria di Mirandola, plesso Via Giolitti

Le cartoline della Scuola Primaria di Mirandola, plesso Via Pietri

Le cartoline della Scuola Primaria di Mortizzuolo

Le cartoline della Scuola Primaria di Quarantoli

Le cartoline della Scuola Primaria di San Martino Spino

Le cartoline della Scuola Primaria di San Possidonio

Le cartoline della Scuola Primaria di San Prospero

Ringraziamo le referenti per l’ambiente e tutte le insegnanti che hanno aderito all’iniziativa.

Per info: cea.laraganella@unioneareanord.mo.it – 053529507 – 053529724

