San Prospero, Cassazione annulla la sentenza di fallimento della F.lli Baraldi

STAGGIA – Come riporta “Il Resto del Carlino”, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di fallimento della ditta F.lli Baraldi di Staggia, in seguito al ricorso presentato dall’azienda dopo la sentenza del Tribunale di Modena, poi confermata anche dalla Corte di Appello di Bologna. La sentenza di fallimento, ora annullata, era arrivata in seguito all’esclusione della ditta, da parte della Prefettura, dalla white list delle aziende considerate “pulite” per la ricostruzione post-sisma, a causa di un’indagine per turbativa d’asta della Procura di Genova. La ditta F.lli Baraldi, che aveva già ottenuto, in seguito alle scosse di terremoto del maggio 2012, l’incarico per la realizzazione delle “casette” per gli sfollati del Comune di Novi, per un importo di 3,5 milioni, dovette, quindi, sospendere i lavori, vedendosi rinviare anche i pagamenti. Dopo sei mesi, a giugno 2013, il reinserimento nella white list non fu sufficiente a bilanciare la crisi in cui era entrata la ditta, anche a causa delle spese sostenute per i corsi contro la Prefettura. La sentenza del Tribunale di Modena del 2017 non aveva ammesso l’azienda al concordato preventivo in continuità. Ora, però, il verdetto è stato ribaltato dalla Cassazione.

