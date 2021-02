Seta, il presidente Nicolini: “Bilanci in rosso causa Covid, serve intervento di Stato e Regione”

Attraverso un comunicato stampa, Seta ha annunciato di aver pubblicato e reso disponibile online sul proprio sito (www.setaweb.it) il suo quarto bilancio di sostenibilità, strumento di responsabilità sociale d’impresa che misura l’impatto economico, ambientale e sociale che l’azienda genera sul territorio. Queste le parole con cui il presidente di Seta, Antonio Nicolini, commenta la pubblicazione del bilancio di sostenibilità:

“Per il quarto anno consecutivo Seta produce e pubblica il suo Bilancio di Sostenibilità, strumento coerente con la missione aziendale e con la volontà espressa dai soci di innovare e migliorare il servizio. Il nostro report di Sostenibilità è infatti, al tempo stesso, uno strumento di comunicazione pubblica e di gestione interna: è un modo per conoscere e valutare i risultati conseguiti con il lavoro di tutti e per fissare nuovi traguardi, avendo al centro l’attenzione per i cittadini e per le comunità per le quali operiamo. Nel nostro Bilancio di Sostenibilità gli aspetti economici, sociali ed ambientali sono integrati, al fine di dare informazioni utili e comprensibili su una realtà imprenditoriale particolarmente articolata, che opera in un settore ad elevata complessità che sconta una mancanza cronica di risorse. In particolare, abbiamo inteso mettere in evidenza i valori che Seta genera, con specifico riferimento ai territori in cui l’Azienda opera, senza sottacere i problemi che abbiamo dovuto affrontare nell’ultimo periodo e con i quali dovremo continuare a fare i conti: gli sforzi compiuti da Seta nel corso dell’ultimo anno per garantire la salute e la sicurezza del personale e degli utenti trasportati e contrastare le conseguenze della diffusione del Covid-19 sono stati davvero ingenti. Anche nei giorni più intensi dell’emergenza sanitaria i mezzi Seta non hanno mai smesso di circolare, garantendo sempre il diritto alla mobilità nel rispetto delle norme di sicurezza previste: l’impegno per aggiornare il servizio, adeguandolo alle prescrizioni di legge, è stato massimo, ma le misure sanitarie introdotte hanno fatto incrementare i costi di gestione, e la forzata riduzione della domanda sta provocando una rilevantissima flessione dei ricavi delle aziende di trasporto pubblico di tutto il Paese, e Seta non fa eccezione. Si rende necessario un intervento dello Stato e delle Regioni a sostegno dell’intero settore anche per il 2021, senza perdere di vista la focalizzazione verso la sostenibilità e il costante miglioramento di un servizio così essenziale per la qualità della vita dei territori e per le sfide ambientali”.