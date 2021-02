Solara, divieto di sosta in piazza Marconi al venerdì, per il ritorno del mercato

SOLARA – Il mercato di Solara torna in piazza Marconi e cambia la viabilità stradale. Come comunica il Comune di Bomporto, a partire da venerdì 5 febbraio, ogni venerdì in occasione del mercato settimanale, su piazza Marconi sarà in vigore il divieto di sosta e transito delle auto, dalle 7 alle 15. In questi giorni sono stati posizionati i cartelli di divieto di sosta e rimozione forzata nel perimetro della piazza, con le sole eccezioni di residenti, mezzi di soccorso e mezzi di polizia.

