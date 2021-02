Soliera, gli incentivi per passare da benzina a Gpl e gas metano

SOLIERA – Il Comune di Soliera conferma anche per il 2021 il contributo comunale per chi installa nella propria auto a benzina un impianto di alimentazione a Gpl o gas metano. L’incentivo ammonta a 250 euro; le domande vengono accolte a partire da lunedì 8 febbraio.

A Soliera l’iniziativa prosegue ininterrottamente dal 2002 e ha finora accompagnato e favorito la conversione di oltre 400 autoveicoli.

All’incentivo possono accedere i proprietari di auto Euro 0 (o pre-Euro), Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4, destinate all’utilizzo in conto proprio o intestate ad associazioni di promozione sociale e/o di volontariato senza fini di lucro. Possono inoltre accedervi anche i proprietari di automezzi già dotati di impianti Gpl/metano che necessitino della sostituzione dopo il prescritto termine di garanzia.

Gli incentivi proseguiranno fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Per ulteriori informazioni: 059.568561-556-519

