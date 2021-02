Soliera, un mese di appuntamenti online per bambini e famiglie

SOLIERA – Prende avvio venerdì 19 febbraio la trasmissione online dei contenuti video originali prodotti per i bambini e le famiglie dalla Fondazione Campori e dal Comune di Soliera, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Otto appuntamenti trasmessi sui canali social della Fondazione Campori, dedicati ai piccoli utenti della biblioteca Campori Junior e della ludoteca Ludò, per i quali non possono essere organizzati eventi in presenza a causa delle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19. Non è necessaria alcuna iscrizione, è sufficiente connettersi nel giorno e all’orario indicati.

I video sono stati registrati al Mulino, il centro polifunzionale di via Nenni 55 che ospita i due servizi, in questa fase aperto solo in modo parziale e per gruppi ristretti su prenotazione.

Quattro degli appuntamenti sono curati dalla biblioteca Campori Junior e andranno in onda sulla pagina Facebook del servizio in prima visione per tre sabati mattina (il 20 e il 27 febbraio, il 6 marzo), più uno speciale previsto di venerdì sera (il 26 febbraio) in occasione de “La Notte dei Racconti 2021” ideata da Reggionarra. Il titolo dell’iniziativa è “La lettura ha l’oro in bocca”; il protagonista è Alfonso Cuccurullo, attore e narratore professionista, formatore nell’ambito del progetto nazionale “Nati per Leggere”, promotore di letture animate e percorsi di promozione alla lettura nelle biblioteche e scuole di tutta Italia. Due delle quattro letture sono rivolte a bambini dai 4 anni in su, le altre due ai bambini dai 6 anni in su.

Ulteriori quattro video sono stati curati dalla ludoteca Ludò e verranno trasmessi sulla pagina Facebook “Fiera di Soliera” il venerdì pomeriggio (il 19 e il 26 febbraio, il 5 e il 12 marzo). Le ludotecarie hanno preparato dei tutorial per coinvolgere a distanza bambini e famiglie nella realizzazione di idee creative. Uno dei filmati è invece dedicato al lato creativo della tecnologia, con un laboratorio STEM, acronimo che indica le discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. Una volta trasmessi, i video resteranno disponibili sui canali web e social della Fondazione Campori.

Il programma

“La lettura ha l’oro in bocca” – Letture di Alfonso Cuccurullo in prima visione sulla pagina Facebook Biblioteca Campori Junior:

· Sabato 20 febbraio, ore 10 (+ 4 anni)

· Venerdì 26 febbraio, ore 21 – Lettura al buio per La Notte dei Racconti 2021 Con gli occhi delle Storie (+ 6 anni)

· Sabato 27 febbraio, ore 10 (+ 4 anni)

· Sabato 6 marzo, ore 10 (+ 6 anni)

I laboratori della ludoteca Ludò in prima visione sulla pagina Facebook Fiera di Soliera:

Venerdì 19 febbraio, ore 18 – Laboratorio creativo (3-6 anni); venerdì 26 febbraio – Laboratorio creativo (3-6 anni); venerdì 5 marzo – Laboratorio creativo (5-8 anni);·venerdì 12 marzo – Laboratorio STEM (6-10 anni)

