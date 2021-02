Spazzatura abbandonata a Ponte San Pellegrino

Spazzatura abbandonata a Ponte San Pellegrino. Siamo tra San Felice e Mirandola, lungo la Sp8 all’altezza di via Guidalina dove emerge continuamente una verza schifezza, segno di inciviltà.

E’ un fenomeno che si ripete continuamente, come se ci fosse qualcuno che considera questa strada la sua discarica personale.

Ecco la situazione immortalata mercoledì scorso. Appena 10 giorni prima, Aimag aveva pulito tutto. Ma presto è tutto tornato come prima. Anche stavolta Aimag ha ripulito, e come sempre, le spese sono a carico di tutta la comunità.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017