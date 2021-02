“Una sedia per Zaki”: una sagoma dell’attivista collocata nella sede di Cgil Modena

MODENA – “Una sedia per Zaki”. E’ questo il nome dell’iniziativa presentata da Cgil Modena e dal Collettivo Amigdala, che ha come obiettivi la sensibilizzazione e la dimostrazione pratica di impegno per la liberazione di Patrick Zaki, studente e ricercatore dell’Università di Bologna, ormai da più di un anno detenuto in Egitto con l’accusa di propaganda sovversiva. Come sottolineato nell’ordine del giorno approvato all’unanimità il 3 febbraio 2021, Cgil Modena “ritiene fondamentale mobilitarsi con l’obiettivo di sensibilizzare il più possibile l’opinione pubblica e di chiedere che venga fatto tutto quanto necessario e in proprio potere da parte delle istituzioni e del Governo affinchè Patrick Zaki venga liberato”. Per questo, in collaborazione con l’associazione Amigdala, Cgil Modena ha deciso di collocare una sagoma di cartone di Patrick, realizzata dall’artista Gianluca Costantini, presso la Camera del Lavoro di Modena, come simbolo dell’impegno dell’organizzazione in questa battaglia di civiltà e libertà.

Daniele Dieci, membro della segreteria di Cgil Modena, entra nel dettaglio dell’iniziativa: “Come Cgil, abbiamo colto l’occasione di aderire alla campagna “Una sedia per Zaki”, che ha prodotto sagome di cartone per materializzare la presenza di Patrick Zaki. Abbiamo aderito perché è passato più di un anno dalla sua incarcerazione; anno che Patrick ha vissuto come un inferno, rispetto al continuo prorogarsi della propria carcerazione per motivazioni a nostro avviso futili e false, costruite ad hoc. Come Cgil, proviamo un’affinità elettiva e anche politica verso una una persona che vede messa a rischio la propria vita e la propria dignità. Ricordiamo che, stando a quanto si è potuto apprendere, è stato torturato per 17 ore e sta vivendo un incubo. Zaki ha il forte desiderio di tornare nel nostro territorio: il pensiero di questo ragazzo che vuole tornare in Emilia ci ha sensibilizzato. La nostra volontà è quella di tenere alte la sensibilità e l’attenzione per fare tutto quello che è possibile per Patrick. Siamo convinti che non tutto il possibile sia stato fatto”.

Federica Rocchi, direttrice artistica del Collettivo Amigdala, invece, aggiunge: “Come Collettivo Amigdala abbiamo deciso, nel 2020, nell’ambito del Festival Periferico, di aderire alla campagna “Una sedia per Zaki”, creata dall’illustratore e attivista Gianluca Costantini, che, attraverso lo strumento del disegno, ha realizzato questa campagna diventata in breve tempo virale e diffusissima in tanti luoghi, compresi alcuni balconi di case private. Abbiamo, inoltre, donato le sagome raffiguranti Patrick Zaki a chi ne ha fatto richiesta, per farle circolare il più possibile. Ne abbiamo donate tre, per esempio, al Comune di Modena (che le ha collocate alla biblioteca Delfini, nella Sala Comunale e presso Unimore). Abbiamo aderito con gioia anche alla richiesta di Cgil di collocarne una presso la Camerca del Lavoro di Modena, con l’idea che più girano le sagome e più speriamo che questo movimento dal basso possa contribuire alla scarcerazione di Patrick Zaki. L’obiettivo è quello di far sentire la presenza di Zaki e allo stesso tempo anche la sua drammatica assenza”.