A Camposanto arriva la “cancelleria sospesa”

CAMPOSANTO – Dall’usanza napoletana del caffè sospeso nasce l’idea della “cancelleria sospesa”, un piccolo aiuto concreto per le famiglie che, in questa fase storica, sono in difficoltà economica.

Grazie a un progetto messo in atto dall’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle iniziative dell’ assessorato alla Gentilezza, presso gli esercizi commerciali tabaccheria Bignardi Loretta, Coop. Reno, Sigma e bar Lady’s & Gentleman di Camposanto, sarà possibile acquistare materiale di cancelleria.

Il materiale raccolto verrà consegnato alle scuole le quali avranno il piacere di distribuirlo a ragazzi sprovvisti per motivi economici.

