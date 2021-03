A Ferrara, Parma e Piacenza si sperimenta il primo vaccino italiano ReiThera

Servono volontari per la fase 2 di sperimentazione del primo vaccino italiano. Su 26 centri coinvolti a livello nazionale, tre sono in Emilia-Romagna: si tratta delle Aziende ospedaliero-universitarie di Parma e Ferrara, e dell’Azienda Usl di Piacenza.

Lo studio è promosso da ReiThera, azienda biotecnologica che ha sviluppato e produce il vaccino, in collaborazione con l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”. Dopo la conclusione della fase 1, le tre Aziende emiliano-romagnole parteciperanno alla successiva con l’obiettivo di valutare la sicurezza e l’efficacia del prodotto.

“Anche in questa sperimentazione l’Emilia-Romagna è in prima fila- commenta l’assessore regionale alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini-. Il fatto che tre centri della nostra regione, e tre nostri valenti professionisti, siano stati individuati e coinvolti ci riempie di orgoglio. Allo stesso tempo- prosegue l’assessore- questa nuova opzione di prevenzione contro il Covid, per di più tutta italiana, è un’ulteriore speranza di chiudere i conti definitivamente con questo virus, il più presto possibile. Nel frattempo, continuiamo ad impegnarci al massimo per procedere con i vaccini di cui già disponiamo”.

Lo studio sarà condotto a Parma dall’infettivologo Gabriele Missale (Unità Operativa Malattie Infettive ed Epatologia dell’Ospedale Maggiore), a Ferrara da Marco Libanore (direttore Unità Operativa di Malattie Infettive dell’Azienda ospedaliero-universitaria) e a Piacenza da Mauro Codeluppi (direttore Unità Operativa complessa di Malattie Infettive dell’Azienda Usl).

Chi si può candidare alla sperimentazione clinica

Possono partecipare al progetto volontari – in buona salute o con una patologia cronica pregressa stabile -, maschi e femmine, di età maggiore di 18 anni. Ognuna delle tre Aziende “arruolerà” tra i 30 e i 40 pazienti.

Non possono invece partecipare persone che hanno contratto un’infezione da SARS-CoV-2 confermata da test molecolare, individui affetti da malattie gravi, donne in stato di gravidanza o in allattamento, persone che hanno donato più di 450 ml di sangue nei 3 mesi precedenti e chi ha ricevuto un qualunque altro vaccino, ad eccezione di quello influenzale, nei 30 giorni precedenti.

Ulteriori valutazioni sui criteri di inclusione ed esclusione dallo studio saranno effettuate insieme a un medico dello staff. La partecipazione alla sperimentazione clinica durerà circa 2 anni; ai partecipanti sarà richiesto di presentarsi al centro clinico almeno 7 volte durante questo periodo.

Nella fase 2 la sperimentazione è divisa in tre “bracci ciechi”: questo significa che i volontari non sanno cosa verrà loro somministrato. A un terzo di loro sarà inoculato il vaccino in due dosi (come avviene con Pfizer), a un altro terzo il vaccino in un’unica somministrazione (più una dose placebo per la seconda somministrazione) e a un terzo ancora solo il placebo.

Dichiarazioni

“Ritengo importante che Parma partecipi a questo progetto, che potrà condurre alla registrazione di un vaccino italiano- commenta l’infettivologo Gabriele Missale, responsabile dello studioper l’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma-. È un altro passo avanti nella lotta al Covid. Ringrazio fin d’ora i volontari che parteciperanno e il personale medico, infermieristico e tecnico coinvolto in tutte le attività previste, oltre al supporto dei Laboratori e del Servizio di Farmacia”.

“Ferrara si candida tra i centri all’avanguardia nella strategia vaccinale per il Covid-19- sottolinea Marco Libanore, direttore Unità Operativa di Malattie Infettive Ospedaliera dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria-. Abbiamo ricevuto infatti, dopo la visita di certificazione, il placet per l’arruolamento di pazienti alla sperimentazione clinica con il vaccino tutto italiano. È con particolare orgoglio, per la considerazione mostrata nei confronti della nostra sanità, che comunico, a nome di tutto lo staff coinvolto in questo prestigioso progetto, che i cittadini avranno a disposizione una nuova e importante arma preventiva nei confronti dell’infezione da SARS-CoV2”.

“Anche Piacenza parteciperà a quest’importante sperimentazione che ha lo scopo di arrivare alla registrazione del vaccino italiano- aggiunge Mauro Codeluppi, direttore Unità Operativa complessa di Malattie Infettive dell’Azienda Usl-. Il grande sforzo profuso dal nostro personale sanitario nella prima ondata, in grado di sostenere il peso assistenziale e insieme l’attività di ricerca, ha costituito la premessa per essere tra i centri sperimentatori. Ringrazio sin da ora i volontari, tutto il personale aziendale coinvolto nello studio e la Direzione tutta per il supporto al nostro lavoro. Possa essere questa un’occasione di impegno e di meritato orgoglio per quanto fatto e per i progetti attuali e futuri”.

Come partecipare

Azienda ospedaliero-universitaria di Parma

Per candidarsi allo studio occorre scrivere all’indirizzo mail

infofase2malattieinfettive@ao.pr.it, precisando i propri dati anagrafici e un numero

telefonico per poter poi essere ricontattati. La mail sarà attiva fino al raggiungimento del

numero di volontari previsto. Tutte le informazioni utili per i cittadini sono disponibili sulla

pagina “Reithera il vaccino italiano anti Covid-19” del sito www.ao.pr.it.

Qui il link diretto: https://www.ao.pr.it/reithera-il-vaccino-italiano-anti-covid-19/

Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara

Stessa procedura per Ferrara: per candidarsi occorre scrivere a questi indirizzi mail,

infoHIV@ospfe.it e m.libanore@ospfe.it, fornendo dati anagrafici e contatti telefonici. I

candidati saranno ricontattati per le procedure indicate.

Azienda Usl di Piacenza

Anche a Piacenza, per candidarsi, è necessario scrivere una mail a

piacenza.fase2.reithera@ausl.pc.it con i propri dati anagrafici e un numero di telefono.

L’indirizzo sarà attivo fino al raggiungimento del numero sufficiente di candidati. Le persone

prenotate saranno poi ricontattate per le successive fasi dello studio.

Informazioni sul sito www.covidpiacenza.it

Il vaccino italiano: come funziona

Si basa sull’uso di un adenovirus di gorilla, appositamente modificato per far sì che non

si possa replicare una volta iniettato nell’organismo umano. L’adenovirus ha lo scopo di

trasportare l’informazione genetica necessaria per far produrre un componente di SARSCoV-2, definita proteina “Spike”. Si prevede che la produzione di questa proteina nel

corpo umano stimoli la generazione di anticorpi che dovrebbero impedire l’infezione da

SARS-CoV-2, qualora la persona vaccinata venisse in seguito a contatto con il virus.

Nella fase 1 lo studio ha coinvolto 100 volontari sani, di cui 45 sono stati vaccinati mentre

gli altri del gruppo di controllo hanno ricevuto il placebo; le prime vaccinazioni sono

avvenute nell’agosto 2020. Ad oggi Grad-Cov2 di ReiThera risulta sicuro e sembra indurre

una risposta immunitaria. Nella fase 1 non si è verificata alcuna reazione avversa grave

a distanza di 28 giorni dalla somministrazione. Per questo motivo si è ritenuto di

procedere con la fase 2 della sperimentazione. In seguito alla valutazione dei dati di

questa seconda fase da parte delle autorità competenti, seguirà poi l’espansione alla fase

3, che coinvolgerà ampi numeri di partecipanti, in genere migliaia, per verificare

ulteriormente la sicurezza e l’efficacia del vaccino

