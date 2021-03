A Rivara e a Fossa, a Staggia, a Cividale e in tutte le frazioni i presidi della Polizia Locale

A Rivara e a Fossa, a Staggia, a Cividale e in tutte le frazioni i presidi della Polizia Locale. Varato nell’Unione Comuni Area Nord un progetto per portare, dal prossimo 6 aprile, gli agenti della polizia locale tra i cittadini delle frazioni di Camposanto, Concordia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, che sono i Comuni di competenza del Corpo unico intercomunale dell’Unione Area Nord.

È questo lo scopo di “Prossimità e sicurezza”, una iniziativa che si propone di avvicinare ancora di più polizia locale e residenti, con una presenza periodica e calendarizzata degli agenti nelle frazioni del territorio per una ulteriore, accresciuta attenzione alle località periferiche. In questo modo si avrà a tutti gli effetti l’apertura di uno sportello decentrato per i cittadini, al quale potranno essere consegnati atti rivolti alla polizia locale, come segnalazioni e ricorsi.

“Lo sportello – argomenta l’assessore con delega alla Polizia Locale, Michele Goldoni – servirà anche per le verifiche dell’efficienza della segnaletica e delle infrastrutture comunali e/o stradali, comunicando poi alle autorità competenti le eventuali anomalie riscontrate. Allo stesso tempo, per garantire una attività omogenea su tutto il territorio, saranno individuate postazioni e piazzole nelle frazioni e nelle località dei sette Comuni, in cui gli agenti di polizia locale potranno svolgere in piena sicurezza i controlli per accertare le violazioni al codice della strada, con particolare riferimento al superamento dei limiti di velocità, alla copertura assicurativa, alla revisione dei veicoli a motore, all’uso della cintura di sicurezza e del telefonino alla guida. Quest’ultima attività sarà svolta in modo costante a rotazione su tutti i giorni della settimana e su tutte le fasce orarie e riguarderà sia le frazioni che le località dei sette Comuni”

