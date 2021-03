A San Prospero a primavera torna il piedibus

SAN PROSPERO – La primavera è alle porte, le temperature si fanno sempre più gradevoli, allora perché non iscrivere i propri figli al Piedibus?

Il servizio Piedibus offre ai bambini un percorso protetto e sorvegliato fino a scuola; la possibilità di fare una passeggiata di 20 minuti per arrivare allegri e svegli all’inizio delle lezioni.

Per chi non abita nelle immediate vicinanze dei capolinea del Piedibus è possibile accompagnare il proprio figlio ad una delle fermate del Piedibus, consegnarlo ai volontari, assicurandogli così una camminata salutare e un ingresso a scuola senza attesa.