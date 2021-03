Apicoltori e ambientalisti fanno squadra per difendere la Natura e nasce “L’alveare nell’albero”

MEDOLLA – Se c’è una cosa importante che questo periodo difficile ci ha insegnato, è che la Natura e tutto ciò che ne fa parte, meritano di essere ascoltate, conosciute realmente e rispettate; noi esseri umani facciamo parte di questa Terra e se non ce prendiamo cura al più presto, anche noi saremo vittime dei tanti mali che la stanno affliggendo.

Ogni piccola, grande azione può fare la differenza, soprattutto se coinvolge la comunità e supporta un cambiamento giusto e necessario.

È per questo motivo e non solo, che un gruppo entusiasta e motivato di piccoli apicoltori ed ambientalisti di Medolla, ha deciso che fosse finalmente arrivato il momento che si formasse un’associazione di apicoltori nella zona della Bassa Modenese (le altre associazioni coprono più che altro il territorio di Modena e dell’Appennino dove ci sono situazioni e necessità spesso differenti).

Così, dopo un anno di lavori, incontri “a distanza”, idee e progetti è nata l’associazione “L’ Alveare nell’albero” APS, con sede a Medolla in provincia di Modena.

Le zone di Pianura sono comunque molto “vivaci” ed importanti dal punto di vista apistico – evidenzia il presidente dell’associazione Marcello Papotti- ma nello stesso tempo presentano problemi e difficoltà evidenti (agricoltura intensiva, utilizzo di veleni e pesticidi, inquinamento, scarsa variabilità di colture e specie vegetali, un clima non favorevole ecc.. )che riguardano e colpiscono le api ma anche tutta la biodiversità e la salubrità dell’ambiente in cui ci troviamo e di conseguenza anche l’essere umano. L’associazione non si considera una vera e propria “associazione di apicoltori-produttori in senso stretto” ma più che altro un’associazione di persone “amiche e custodi” delle api e della biodiversità. La nostra mission principale è quella di incentivare un tipo di approccio all’apicoltura ed al mondo delle api in generale, più rivolto alla conoscenza, al rispetto ed al benessere di questi insetti e ad una produzione di miele di qualità seguendo regole e principi ben definiti che ne rispettino le esigenze fisiologiche ed etologiche piuttosto che un tipo di apicoltura intensiva finalizzata a grandi quantità di produzione a qualsiasi costo ed utilizzando qualsiasi metodo e sottospecie di api. Per questo motivo la nostra associazione è aperta a tutti gli apicoltori (o aspiranti tali) rispettosi di questi principi ma anche a tutti coloro (agricoltori, studiosi, veterinari, persone appassionate, curiose e motivate…)che sono interessati ad avvicinarsi nel modo giusto al mondo affascinante di questi insetti meravigliosi ed importanti ed ad una maggiore conoscenza e rispetto del nostro ambiente e della sua biodiversità così tanto collegata e dipendente dal benessere delle api e degli altri insetti impollinatori.

Sabato 20 Marzo alle ore 15:00 si svolgerà online l’evento di presentazione dell’associazione “L’alveare nell’albero aps” rivolta agli apicoltori e amanti delle api e della biodiversità operanti nei territori della bassa modenese. Evento gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti.

Per maggiori informazioni sull’associazione e sull’evento di sabato 20 marzo, rivolgersi a:

