Bomporto, nuovo protocollo informatizzato per ridurre i tempi di lavoro amministrativi

BOMPORTO – Procedure amministrative più rapide per una maggiore efficienza. L’Amministrazione comunale di Bomporto si è dotata di un nuovo sistema di protocollazione informatizzato, in grado di abbattere drasticamente i tempi di lavoro per l’inserimento manuale delle migliaia di fatture elettroniche-PEC protocollate in entrata.

L’innovazione – spiegano dal Comune- consente un cambio di passo per il funzionamento di tutta la macchina comunale: il principale vantaggio che produce il nuovo protocollo è la diminuzione delle ore che i dipendenti comunali devono dedicare a questa procedura amministrativa, pur garantendo la piena certezza giuridica e legale alle comunicazioni pervenute all’Ente.

Oltre che sull’ufficio Protocollo, la nuova procedura ha ricadute positive in termini di sicurezza e affidabilità del flusso documentale, sia sull’ufficio Ragioneria sia, di conseguenza, sugli uffici interni.

Il nuovo meccanismo produrrà un miglioramento significativo anche sui tempi di pagamento dei vari fornitori – sebbene il Comune di Bomporto si possa dire già virtuoso, effettuando i pagamenti ai fornitori sotto i 30 giorni dall’arrivo della fattura –, non appena verrà implementato con lo sviluppo della liquidazione informatizzata delle spese, grazie all’integrazione tra i sistemi informativi della protocollazione e contabile, in grado di abbassare ulteriormente i tempi di pagamento ai fornitori.

