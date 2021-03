Bomporto, prorogato al 30 aprile il bando sicurezza

L’Amministrazione comunale di Bomporto ha prorogato di un mese, fino al 30 aprile 2021, la scadenza del bando per l’installazione di sistemi di sicurezza e impianti di allarme nelle case dei privati cittadini residenti sul territorio comunale.

La somma totale destinata al progetto è di 40 mila euro, è possibile una sola domanda per beneficiario e il contributo servirà a coprire fino al 50 per cento della spesa totale, fino ad un tetto massimo di 500 euro. Sono ammesse al contributo le spese, sostenute nel corso del 2020, per l’installazione e l’attivazione di impianti di allarme, inferriate, porte blindate, telecamere e impianti di videosorveglianza e antintrusione .

Sul sito istituzionale del Comune di Bomporto www.comune.bomporto.mo.it è disponibile il modulo da compilare per richiedere la partecipazione al bando, le domande dovranno essere consegnate entro il 30 aprile tramite posta raccomandata indirizzata al Comune di Bomporto (Piazza Matteotti 34 – 41030, Bomporto), o mediante PEC all’indirizzo comunedibomporto@cert.comune.bomporto.mo.it, oppure consegnate a mano su appuntamento, all’Ufficio Protocollo, da contattare preventivamente al numero 059-800711.

