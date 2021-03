Discarica di Finale Emilia, Lugli: “La Provincia non ha competenze per la bonifica”

“La Provincia non ha competenze per la bonifica. Ma – osserva il consigliere comunale di Sinistra Civica che siede anche in Provincia Stefano – il problema resta e va affrontato con urgenza”.

Scrive Stefano Lugli:

Nel consiglio provinciale del 29 marzo 2021 è stata discussa l’interrogazione presentata dal consigliere provinciale Stefano Lugli, a nome del gruppo Progressisti e Civici per Modena, in merito alla richiesta di bonifica del sito che ospita la discarica di Finale Emilia. Richiesta avanzata alla Provincia da Modena e ad altri enti dal sindaco di Finale Emilia in base alla normativa del Codice Ambiente. Nella sua risposta il Presidente Tomei ha detto che la competenza ambientale è stata trasferita in capo alla Regione Emilia-Romagna dal 1 gennaio 2016 e che pertanto la Provincia di Modena non è competente. Una risposta che conferma la superficialità e il ritardo con cui la giunta Palazzi si è mossa nell’affrontare il tema della bonifica della discarica esaurita. L’intero iter di approvazione dell’ampliamento della discarica si è svolto nel periodo di amministrazione della Giunta Palazzi, dalla presentazione del progetto allo svolgersi della Conferenza dei Servizi fino all’adozione della delibera di Giunta Regionale che autorizza l’ampliamento. Nelle varie fasi di discussione del progetto il tema della bonifica della discarica esaurita non è mai stato affrontato, se non nelle ultime settimane e per esigenze elettorali. Abbiamo contestato fin dall’inizio il progetto di ampliamento della discarica, e ribadiamo quindi la necessità di una bonifica definitiva della vecchia discarica esaurita “Feronia 0”, per la quale ancora nessuna amministrazione si è attivata al fine di trovare una soluzione che non fosse subordinata a progetti di ampliamento. Stefano Lugli Consigliere comunale Sinistra Civica per Finale Emilia Consigliere provinciale Progressisti e Civici per Modena

