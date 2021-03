Esce da casa a San Felice, si perde: 75enne ritrovato vicino a Camposanto

SAN FELICE SUL PANARO – Ha percorso diversi chilometri, camminando per più di un’ora e mezza, il 75enne che giovedì mattina è stato riportato a casa dalla Polizia Locale Area Nord.

L’uomo, che soffre di Alzheimer, aveva fatto un’uscita davanti a casa sua come era solito fare tutti i giorni per prendere aria, ma stavolta, attorno alle 11.30, si era allontanato.

La famiglia si è subito accorta della sparizione, ma il 75enne non si vedeva più: quindi è stata fatta una chiamata di allerta al presidio della Polizia Locale di San Felice. Gli agenti Area Nord si sono messi subito alla ricerca dell’uomo. All’una è arrivata la telefonata di un passante che diceva di aver incontrato un anziano che sembrava spaesato, aveva un bigliettino in tasca con il suo indirizzo e corrispondeva alla descrizione del disperso.

Gli agenti sono corsi a recuperarlo, era a diversi chilometri di distanza, quasi nel comune di Camposanto. A casa, la famiglia lo attendeva per abbracciarlo

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017