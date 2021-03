Finale Emilia, rinegoziazione mutui con Cassa depositi e prestiti. Fratelli d’Italia: “Il centrodestra guarda ai prossimi anni”

FINALE EMILIA – Attraverso una nota stampa, Fratelli d’Italia Finale Emilia esprime la propria soddisfazione per la decisione della Giunta Palazzi, arrivata nel corso del Consiglio comunale di martedì 9 marzo, di rinegoziare 37 dei 60 mutui in essere con Cassa depositi e prestiti. Di seguito, la nota di Fratelli d’Italia Finale Emilia:

“Martedì 9 marzo è stato convocato un Consiglio comunale straordinario alle 19,00, a Finale Emilia: tema della convocazione era la “rinegoziazione” di 37 dei 60 mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti che il Comune di Finale Emilia ha a suo tempo acceso – specifichiamo che le amministrazioni di SINISTRA hanno posto in essere negli anni passati. Nonostante alcuni interventi da parte dei consiglieri di opposizione nei quali, arrampicandosi sugli specchi, gli stessi ha tentato di giustificare le scelte “dissennate” delle amministrazioni di sinistra (vedi anche l’uso dei rimborsi assicurativi per pagare delle rate di mutuo nel periodo del sisma . . .), l’amministrazione Palazzi, nella quale Fratelli d’Italia è pienamente partecipe e coinvolta con l’assessore Borgatti ed il consigliere Cavazzoli, si è prodigata per portare a termine nei prossimi giorni, il perfezionamento della rinegoziazione (ergo dell’abbassamento delle rate) di 37 dei 60 mutui in essere con Cassa depositi e prestiti. Tale operazione determinerà un risparmio sulla rata di rimborso annuale dei mutui da pagare di ben 374 mila euro!!! Questa è l’ennesima prova che il centrodestra non pensa solo all’oggi ma guarda anche agli interessi delle e dei finalesi/massesi anche per i prossimi anni”.