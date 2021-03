Finale Emilia, parte l’asfaltatura di via San Lorenzo e via del Cimitero

I lavori stradali nel territorio di Finale Emilia sono iniziati la scorsa settimana con il ripristino di via Ceresa, via Canalazzo e via Covazze. Lunedì è invece avvenuta la prima asfaltatura di primavera 2021, in particolare in via San Lorenzo – via del Cimitero che consentirà una migliore viabilità in una delle strade principali del territorio finalese, e che darà il via ad una serie di interventi su numerose strade del territorio.

“L’Amministrazione ha predisposto per questa Primavera – spiega in un comunicato stampa Sandro Palazzi, sindaco di Finale Emilia – una serie di interventi di asfaltatura e ripristino stradale nei territori finalesi e massesi. L’anno scorso abbiamo portato a termine asfaltature importanti come via Salde Entrà, via Santa Bianca, via Abbà Motto e via Botticelli e prevediamo per l’estate anche l’inaugurazione di nuove strutture, tra le quali la piscina comunale”.

