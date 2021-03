Giornata della Donna, a Bomporto striscioni per ripercorrere la storia della ricorrenza

BOMPORTO – Una giornata per ribadire l’urgenza di raggiungere la parità di diritti tra donne e uomini, celebrando le conquiste raggiunte dal mondo femminile, spesso in seguito a lotte ed eventi tragici. L’amministrazione comunale di Bomporto commemora la Giornata Internazionale della Donna non solo come ricorrenza annuale, ma con un’iniziativa continuativa, in grado di sottoporre agli occhi di tutti la storia di questa giornata dedicata alla rivendicazione dei diritti delle donne. A Bomporto, si legge nel comunicato stampa diffuso dal Comune, sono stati infatti affissi degli striscioni, che ripercorrono le tappe fondamentali che hanno portato all’istituzione di questa giornata da parte delle Nazioni Unite. Gli striscioni realizzati saranno riutilizzati anche nei prossimi anni, con la possibilità di spostarli sul territorio, in modo da raggiungere un maggior numero di persone.

“La Giornata della Donna – precisa Ilaria Malavasi, vicesindaca di Bomporto con delega alle Pari Opportunità – è un evento rilevante nell’ambito delle manifestazioni civili, ma soprattutto all’interno di quello che vuole essere un programma di iniziative dedicate alle donne e alle pari opportunità, in continuità con quanto iniziato lo scorso 11 febbraio con l’evento digitale ‘Donne e scienza’. Quello sulla parità dei diritti è un percorso che intendiamo promuovere e sviluppare, anche grazie alla collaborazione delle tante realtà associative del nostro territorio, con l’obiettivo di avviare un cambiamento culturale, nella piena convinzione che il tema non possa e non debba essere portato in secondo piano”.

Tra le iniziative organizzate per l’8 marzo, la biblioteca comunale J.R.R. Tolkien proporrà per tutto il mese di marzo consigli di lettura e visione quotidiani per approfondire tematiche quali la storia delle rivendicazioni femminili, le violenze e i crimini commessi violando la parità dei diritti tra i generi. Non potendo organizzare eventi presso il Teatro comunale, a causa delle vigenti normative in materia di contenimento della pandemia da Covid-19, il Servizio Cultura ha trasformato l’attività teatrale in presenza prevista con la “Piccola Compagnia dell’Airone”, a cura di Teresa Fregola, in una video-narrazione attenta al linguaggio dei giovani proposta all’IC1 Bomporto-Bastiglia, per concorrere a far crescere una cultura basata sul rispetto e su una parità di genere che sappia anche tener conto delle peculiarità maschili e femminili.

