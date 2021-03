Il caffè della domenica con Francesca Monari

“Il caffè della domenica” Un piccolo spazio trisettimanale a cura di Francesca Monari.

Il tempo di un caffè per leggere le notizie del momento, sul mondo del lavoro ma non solo!

‘Creare coesione sociale attraverso l’economia circolare’

Modena – Nasce “T-Riparo”, un’officina di comunità aperta a chiunque abbia la necessità di riparare qualsiasi oggetto con l’assistenza di un esperto. Non si tratta di un servizio di sola riparazione ma di uno spazio nel quale portare, oltre agli oggetti, anche le proprie competenze per metterle al servizio degli altri utenti, per creare aggregazione sociale attraverso attività manuali. L’apertura di T-Riparo avviene a conclusione di un progetto promosso da una rete di associazioni modenesi, è finanziato dalla Regione E-R e ha consentito di organizzare, durante il 2020, diversi corsi tecnici di formazione di “economia circolare”. Riparare, riusare e riciclare con l’intento di formare non solo i volontari dei centri del riuso ma anche soggetti fragili a cui fornire competenze nuove. Saranno benvenuti tutti i volontari che vorranno dare una mano indipendentemente dalle loro competenze tecniche.

‘Ducati e Lamborghini : largo all’occupazione giovanile’

Bologna – Accordi firmati alla Ducati e alla Lamborghini : staffetta generazionale con l’uscita incentivata di lavoratori in prepensionamento e nuove assunzioni di giovani a tempo indeterminato già da quest’anno. Il provvedimento della staffetta riguarderebbe circa 30 persone, distribuite tra la sede Ducati di Borgo Panigale e quella Lamborghini di Sant’Agata Bolognese.

‘Alfiere della Repubblica a 15 anni. Mattarella premia Matteo Zini’

Bologna – Matteo è stato premiato per il servizio di volontariato svolto con passione e sensibilità presso la Croce Rossa di Casalecchio di Reno e Bologna nel periodo del lockdown. Chiamando al telefono gli anziani isolati in casa ha tenuto compagnia, offerto consolazione e aiuto concreto.