“Memoria dell’acqua”, da Aimag un concorso creativo per bambine e bambini delle scuole primarie

In occasione del 22 marzo, in cui cade la Giornata Mondiale dell’acqua, Aimag lancia “La memoria dell’acqua” concorso creativo per bambine e bambini delle scuole primarie del territorio dei 21 Comuni serviti.

Il nostro legame con l’acqua è fatto di ricordi, sensazioni e fantasie, oltre che dal fondamentale fabbisogno quotidiano.

Vi chiediamo di portare a galla emozioni e situazioni, vissute nel passato oppure nella fantasia che raccontino la vostra esperienza con l’acqua del rubinetto! Proprio così, l’acqua della quale ci serviamo ogni giorno per bere, lavarci, preparare da mangiare, nutrire le nostre piante ma anche giocare, scherzare, fare i gavettoni, andare in piscina…

Per descriverci il vostro ricordo scegliete la forma espressiva che più amate: il disegno, la pittura, la fotografia, i video, la danza e la recitazione. I primi tre classificati vincono un tablet, le altre realizzazioni più meritevoli verranno premiate con giochi di società.

Alla seguente pagina sono disponibili il regolamento ed il link per iscriversi: https://www.aimag.it/memoria-acqua/

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017