Mirandola, iniziata l’installazione di nuovi impianti di illuminazione nel territorio comunale

MIRANDOLA – Sono iniziati martedì 2 febbraio, a Mirandola e nelle frazioni circostanti, gli interventi relativi all’istallazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica su vie, strade, parcheggi e percorsi ciclopedonali del territorio comunale. Nella giornata del 2 marzo, i lavori erano in corso nella frazione di Tramuschio, in via Pinzone. Qui: https://bit.ly/3uFzhfE, le zone dove si terranno i prossimi interventi. Laurata complessiva dei lavori prevista è di circa 90 giorni.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017