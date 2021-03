Nonantola, in corso interventi di riqualificazione al Parco della Pace

NONANTOLA – In attesa di poter tornare a frequentarlo in piena sicurezza, il Parco della Pace, a Nonantola, è oggetto di alcuni significativi interventi di riqualificazione. Attualmente, informa il Comune attraverso una nota stampa, sono in corso i lavori di rifacimento dei vialetti, con un investimento di 170mila euro, al fine di renderli più facilmente accessibili a biciclette, passeggini, carrozzine, oltre che esteticamente più belli. Nel dettaglio, una volta sbancati e pareggiati i percorsi, è stato posato un tessuto geotessile antivegetativo, su cui è stato, poi, posato uno stabilizzato calcareo rullato. Questi materiali consentiranno una migliore transitabilità, senza pregiudicare la permeabilità del terreno.

La riqualificazione del parco, però, passa anche attraverso:

la piantumazione di nuovi alberi (come i ciliegi giapponesi posati in prossimità della montagnola);

la riapertura della Baracchina, prevista in primavera, con una nuova gestione che ha apportato anche migliorie alla struttura;

un rifacimento dell’area giochi in programma nei prossimi mesi (con un investimento previsto di oltre 40mila euro).

Di seguito, alcune immagini riguardanti i lavori di rifacimento dei vialetti del Parco della Pace:

