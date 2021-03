Novi, ripresi i lavori in piazza I maggio. Il sindaco Diacci: “Comprendiamo l’attesa della popolazione”

NOVI DI MODENA – Il cantiere per la riqualificazione di piazza I maggio a Novi di Modena è ripartito nella giornata di lunedì primo marzo, grazie alle modifiche apportate al progetto che accolgono le prescrizioni indicate dalla soprintendenza regionale sul tipo di pavimentazione, la predisposizione degli arredi e sull’impianto di illuminazione. Il cantiere, quindi, si legge in una nota del Comune di Novi, ha superato lo stato di sospensione e ha ripreso i lavori che si dovrebbero concludere entro il 30 giugno 2021.

“Comprendiamo benissimo lo stato di grande attesa che la conclusione di quest’opera sta suscitando nella popolazione e la sua gestazione più lunga del previsto” afferma il sindaco Enrico Diacci “Ma siamo tornati in pista e non ci fermeremo fino a quando non sarà finita. Dopo la chiusura di questa prima tranche di lavori sul lato est della piazza inizieremo a ragionare su quello ovest. Le procedure tecniche ed amministrative sono concluse e, come Comune, saremmo in grado di partire. Ovviamente, questo tipo di intervento può realizzarsi solo dopo la conclusione, o almeno in concerto, con i cantieri privati che si affacciano sulla piazza. Tenendo come obiettivo temporale il prossimo anno, stiamo monitorando la situazione, in collaborazione con i relativi tecnici, per capire come procedere”.