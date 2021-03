La spesa in un altro Comune, lo sport all’aperto, visite agli amici: cosa si può fare (e non) con Modena zona rossa

Con l‘ingresso in zona rossa, a partire da giovedì 4 marzo, cambieranno, per gli abitanti di tutti i Comuni della provincia di Modena, i comportamenti consentiti dalle nuove restrizioni, decise nella giornata di martedì 2 marzo, in seguito ad una riunione tra il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e i sindaci della provincia di Modena. Di seguito, le principali aggiunte rispetto alle restrizioni già in vigore in zona arancione, divise per ambiti di pertinenza (spostamenti, scuole, negozi e attività, sport):

SPOSTAMENTI

Gli spostamenti sono vietati anche all’interno dello stesso Comune di residenza, se non per comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità (come fare la spesa o acquistare beni o servizi essenziali)

Occorre presentare l’autocertificazione

E’ esclusa la possibilità di fare visite a parenti/amici anche solo una volta al giorno, nemmeno all’interno del proprio Comune

Non ci si può recare nelle seconde case, salvo per situazioni di necessità

SCUOLE

Le lezioni si terranno a distanza dalle elementari alle università

Chiudono anche gli asili 0-6 anni (a partire, però, da lunedì 8 marzo)

NEGOZI E ATTIVITA’

Rimarranno aperti alimentari, farmacie/parafarmacie, rivenditori di mangimi per animali, edicole, distributori di carburante, ottici, produzione agricola e allevamento, Bancomat e Postamat, attività di trasporto connesse al rifornimento di beni essenziali

Saranno, invece, chiusi parrucchieri ed estetisti (a partire, però, da sabato 6 marzo)

SPORT

Saranno sospesi eventi/competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva, così come l’attività sportiva svolta nei centri sportivi all’aperto

Rimane consentito lo svolgimento di attività sportiva solo in forma individuale ed esclusivamente all’aperto

E’ possibile svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione e con obbligo di mascherina

